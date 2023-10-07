Meksika'da göçmenleri taşıyan otobüs devrildi: 18 ölü

Meksika'da Oaxaca Başsavcılığı, Oaxaca-Cuacnopalan otoyolunun 88. kilometresinde göçmenleri taşıyan otobüsün devrildiğini açıkladı.

Kazada 3'ü çocuk 18 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Oaxaca Devlet Sivil Koruma Koordinasyonu ölenlerin çoğunun Venezuelalı göçmenler olduğunu duyurdu.

Oaxaca Valisi Salomon Jara açıklamasında, kaza nedeniyle "derin" üzüntü duyduklarını belirterek yaralılara tıbbi destek sağlayacaklarını bildirdi.