Azerbaycan Nahçıvan'a demir yolu ile bağlanacak

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, Bakü'de temaslarda bulunan İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in bir araya geldiğini açıkladı.

Görüşmede, Azerbaycan ile İran arasında ulaşım ve iletişim ile enerji ve su kaynaklarının kullanımına yönelik güncel konular ele alındı.

Görüşme sonrasında Mustafayev ve Bezrpaş, "Azerbaycan'ın Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında İran İslam Cumhuriyeti topraklarından geçen yeni bir demir yolu hattı ve demir yolu köprülerinin inşasına ilişkin Niyet Protokolü"ne imza attı.

Mustafayev ve Bezrpaş, Azerbaycan'ın Zengilan ilinde, ülkeyi İran üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak kara yolu köprüsünün ve sınır geçiş altyapısının temelini atmıştı.