NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Twitter hesabı üzerinden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanlarının, Genel Sekreter olarak görev süresini 30 Eylül 2023'e kadar uzatma kararından onur duyduğunu aktardı.

Stoltenberg, büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya olunan bu dönemde, NATO ülkelerini ve insanlarını güvende tutmak için bir arada durduklarını da vurguladı.

Honoured by the decision of #NATO Heads of State and Government to extend my term as Secretary General until 30 September 2023. As we face the biggest security crisis in a generation, we stand united to keep our Alliance strong and our people safe. https://t.co/06YkRkmX8J