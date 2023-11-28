Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2023 20:05

NATO, Gazze'deki durumun Orta Doğu'da daha büyük çatışmaya dönmesini istemiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gazze'deki çatışmanın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediklerini söyledi.

NATO, Gazze'deki durumun Orta Doğu'da daha büyük çatışmaya dönmesini istemiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçici ateşkesi belirterek, "Aranın daha da uzatılmasının mümkün olmasını ümit ediyorum" dedi.

NATO'nun teşkilat olarak İsrail-Filistin meselesinde aktif bir rolü bulunmadığını, bazı müttefiklerin farklı şekillerde müdahil olduğunu ifade eden Stoltenberg, şunları kaydetti:

"NATO'dan vereceğimiz mesajlardan biri, çatışmanın daha büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşecek şekilde tırmanmamasıdır. Ayrıca İran'a verilecek mesaj da bu istikrarsızlığı, durumu daha da tırmandırmak için kullanmaması ve kendisi adına hareket edenlere, Hamas ve Hizbullah'a hakim olmasıdır."

"Uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk gözetilmelidir"

Stoltenberg, Gazze ve Ukrayna örnek verilerek NATO'nun eleştirilerinde dostları ve karşıtları arasında ayrım yapıp yapmadığı sorusunu yanıtlarken de şunları dile getirdi:

"Tüm çatışmalarda uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir ve siviller her zaman korunmalıdır. Bu mesaj hem Gazze'deki çatışma için hem de dünyanın diğer yerlerindeki tüm çatışmalar için aynı olmuştur. Çatışmanın şekli ne olursa olsun uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuk gözetilmelidir. Gazze ve Ukrayna'daki durum ise birçok açıdan farklıdır. Ukrayna asla Rusya'ya tehdit oluşturmamıştır. Ukrayna Rusya'ya saldırmamıştır. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sebepsizdir. Bu, bir başka ülkenin işgal edilmesidir. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır."

Stoltenberg, iki gün sürecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumlarında ayrıca Ukrayna'ya verilen destek, Çin ve Batı Balkanlar gibi konuların ele alındığını bildirdi.

NATO toplantısı yarın da devam edecek. NATO-Ukrayna Konseyi, dışişleri bakanları düzeyinde ilk toplantısını yarın yapacak. Konsey toplantısına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak.

ETİKETLER
NATO Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine yakıt tankerinin girişini engelliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:14
Rapor: Polonya'da 1,8 milyon insan aşırı yoksulluk içinde yaşıyor
20:11
Türkiye, Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin radarında
20:03
Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine yakıt tankerinin girişini engelliyor
19:56
Güney Afrika'da elektrik krizi derinleşiyor
19:54
Rusya: Ukrayna ordusu, gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah kullandı
19:46
İzmir açıklarında 50 düzensiz göçmen kurtarıldı
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde oluşan yıkım görüntülendi
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde oluşan yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ