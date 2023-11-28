BM: İsrail'in, "insani ara" sonrasında Gazze'deki saldırılarını genişletme planlarından endişe duyuyoruz

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, İsrail'in "insani ara" sonrasında Gazze'ye yönelik saldırı planlarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Gomez, "İsrailli siyasi ve askeri liderlerin son günlerde 'insani ara'nın ardından Gazze genelinde saldırılarını genişletmeyi ve yoğunlaştırmayı planladıkları yönündeki yorumlarından son derece endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Çatışmanın taraflarına ve nüfuz sahibi devletlere, mevcut "insani ara"yı, insan hakları ve insani gerekçelerle tam bir ateşkes sağlanması için değerlendirme çağrısında bulunan Gomez, son 7 haftadır İsrail'in saldırıları nedeniyle "cehennemi yaşayan" Gazze'deki sivillerin, "insani ara" sayesinde önemli derecede rahatladığını ve bazı ailelerin sevdikleriyle yeniden bir araya geldiğini belirtti.

Gomez, "Sivillerin korunması en önemli öncelik olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 242 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda geçici ateşkesin 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.tılar geliyor...