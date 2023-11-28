Çok Bulutlu 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.11.2023 19:52

Rusya: Ukrayna ordusu, gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah kullandı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Ukrayna ordusunun gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah kullandığını ileri sürdü.

Rusya: Ukrayna ordusu, gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah kullandı

Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, 3.Genç Bilim İnsanları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna ordusunun savaş esnasında kimyasal silah kullandığını öne süren Kirillov, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin özel askeri operasyon esnasında gıda malzemelerini zehirlemek için kimyasal silah bileşenlerini kullandığı 17 kez tespit edildi. Bu, en az 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Kirillov, söz konusu kimyasal bileşenlerin pahalı olduğunu ve sadece bir ülkede üretildiğini söyledi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Avrupa Merkez Bankası'ndan yapay zeka raporu: Çalışan ücretleri etkilenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
Geçici ateşkeste 5. gün: 30 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakılacak
20:14
Rapor: Polonya'da 1,8 milyon insan aşırı yoksulluk içinde yaşıyor
20:11
Türkiye, Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'nin radarında
20:08
NATO, Gazze'deki durumun Orta Doğu'da daha büyük çatışmaya dönmesini istemiyor
20:03
Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine yakıt tankerinin girişini engelliyor
19:56
Güney Afrika'da elektrik krizi derinleşiyor
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde oluşan yıkım görüntülendi
Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde oluşan yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de
Sahra hastanesi için Türk heyeti Gazze'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ