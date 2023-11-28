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Dünya
AA 28.11.2023 20:00

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine yakıt tankerinin girişini engelliyor

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine gönderilen yakıt tankerinin girişini engellediğini duyurdu.

Filistin Kızılayı: İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine yakıt tankerinin girişini engelliyor

Filistin Kızılayından, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gönderilen yakıt tankerinin girişini engellemesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail işgal güçleri, kısa süre önce Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçmesi gereken bir yakıt tankerinin girişini engelliyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin Kızılayından daha önce yapılan açıklamada, bir yakıt tankeri ile su, gıda ve insani yardım malzemesi taşıyan 31 tırın Gazze Şeridi'nin kuzeyine girmek üzere olduğu belirtilmişti.

Yakıt tankerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde görev yapan ve çalışmaları durma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 7 Kızılay ambulansı için kullanılacağı aktarılmıştı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Hamas, geçici ateşkesin, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.

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