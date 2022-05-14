Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın Mars'ta keşif yapan uzay aracı Curiosity'nin kamerasına takılan görüntü uzaylılarla ilgili komplo teorileri üretenleri harekete geçirdi.

Kayaların arasındaki kapı şeklinde bir geçide işaret eder nitelikteki görüntünün ardından komplo teorisyenleri bu görüntüyü Kızıl Gezegen'deki yaşamın kanıtı olarak tanımladı.

Ancak bilim insanları komplo teorisyenleri ile aynı düşünmüyor.

Bilim insanları görüntünün şaşırtıcı olmadığını Mars'taki jeolojik hareketler sonucu oluştuğunu belirtti.

Imperial College London'dan Profesör Sanjeev Gupta The Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada, bu tarz yapılardan Mars ve Dünya'da bol miktarda olduğunu, görüntünün normal jeolojik süreçler yoluyla oluştuğunu savundu.

Görüntünün son birkaç yüz milyon yıl içinde herhangi bir zamanda gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor.