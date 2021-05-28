Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity ile yapılan deneme uçuşlarını geçtiğimiz ay başarı ile gerçekleştirse de bu ay büyük sorun yaşadı.

Bir navigasyon zamanlama hatası, Nasa’nın Mars helikopterini allak bullak etti.

Yaklaşık 1,8 kilo ağırlığındaki Ingenuity yalpalı bir yolculuğun ardından güvenli bir şekilde iniş yapmayı başardı.

Son dakika farkedildi

Sorun, helikopterin altıncı test uçuşuna yaklaşık bir dakika kala ortaya çıktı.

Yerleşik bir navigasyon kamerası tarafından çekilen çok sayıda fotoğraftan biri sisteme kaydedilmedi ve bu da konum konusunda helikopterin kafasını karıştırdı.

Helikopter ileri geri eğilmeye başladı ve güç tüketiminde ani artışlar yaşadı.

Yapılan müdahale ile helikopter, amaçlanan konma sahasının beş metre yakınına indi.

Başarılı uçuşlara imza attı

İngenuity her biri öncekinden daha zorlu olan ilk beş uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

Helikopter 18 Şubat 2021’de Kızıl Gezegen’deki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracına bağlı olarak deneme uçuşlarını gerçekleştiriyor.

