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Dünya
AA 15.03.2025 10:52

NASA'nın ISS'de mahsur kalan iki astronotunun yerini alacak ekip uzaya gönderildi

SpaceX, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan iki astronotunun yerini alacak ekibi uzaya gönderdi.

NASA'nın ISS'de mahsur kalan iki astronotunun yerini alacak ekip uzaya gönderildi

Yaklaşık 9 aydır ISS'de mahsur kalan Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yerini alacak "Crew-10" ekibi, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle yerel saatle dün 19.03'te NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Crew-10 ekibinde, NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ve misyon pilotu Nichole Ayers'ın yanı sıra Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) Kirill Peskov yer alıyor.

Ekibin, fırlatıştan yaklaşık 28 saat sonra ISS'ye ulaşması bekleniyor.

Görev kapsamında 6 ay ISS'de kalmaları planlanan ekip, mahsur kalan iki astronotun yerini alacak.

Mahsur kalan Williams ve Wilmore ile NASA'dan Nick Hague ve Roscosmos'dan Aleksandr Gorbunov'un ise gelecek hafta ISS'den ayrılmaları planlanıyor.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA, kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

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