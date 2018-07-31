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NASA'nın gezegen avcısı TESS göreve başladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın, güneş sistemi dışındaki yaşanabilir gezegenleri arayan 337 milyon dolarlık uzay aracı TESS, göreve başladı.

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NASAnın gezegen avcısı TESS göreve başladı

NASA, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Geçiş Yapan Dış Gezegen Araştırması Uydusu'nun (TESS), görevine resmi olarak başladığını duyurdu.

TESS, elde ettiği verilerin ilk sonuçlarını Agustos ayı içerisinde paylaşacak. Uzay aracı daha sonra periyodik olarak 13 günde bir, verileri Dünya'ya gönderecek.

NASA'nın Astrofizik Bölümü Müdürü Paul Hertz, "Yeni gezegen avcımızın güneş sistemindeki gezegenleri araştırmaya başlaması heyecan verici. Artık evrenimizde yıldızlardan daha fazla gezegen olduğunu biliyoruz. Keşfedeceğimiz garip, fantastik dünyaları dört gözle bekliyorum" dedi.

Diğer uzay aracı Kepler'den 400 kat daha büyük bir görüş alanını gözlemleyecek TESS'in 200 bin yıldız görebileceği tahmin ediliyor.

NASA, TESS'in Dünya büyüklüğünde 50'den fazla gezegeni, Dünya'nın iki katından daha fazla büyüklüğe sahip en az 500 gezegenin de dahil olduğu 20 bin gezegeni bulabileceğini açıkladı.

Görevdeki ilk 2 yılında on binlerce yıldızı incelemesi planlanan TESS’in diğer görevleri arasında çeşitli gök cisimlerini incelemek, büyük kara delikleri ve yıldızları tanımlamaya katkı sağlamak da var.

Kaynak: TRT Haber, NASA

Etiketler: tess, Paul Hertz, NASA
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