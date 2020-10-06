Bilim insanları, yapay zeka yardımıyla keşfedilen kraterlerin Mart 2010 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında gezegene çarpan bir meteor sonrası oluştuğuna inanıyor.

Yapay zekanın, bir insanın normalde 40 dakikalık çalışmayla tespit edebileceği çarpışma bölgesini yalnızca 5 saniyede tespit edebildiği belirtildi.

[Fotoğraf: NASA / Arizona Üniversitesi]

Bu görüntülerde tek tek kraterler değil, yalnızca patlama izleri görüldü. Bu nedenle bir sonraki adımda Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi adı verilen yöntemle kraterlere daha yakından bakılacak.

NASA’nın Güney Kaliforniya’daki Jet İtki Laboratuvarı'ndaki bilim insanları ve yapay zeka araştırmacıları, geliştirilen model ile zamandan tasarruf edileceğini ve gelecekteki bulguların sayısının artacağını düşünüyor.