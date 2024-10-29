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Dünya
Sciencealert 29.10.2024 14:12

NASA Güneş'te bir patlamayı daha görüntüledi

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (SDO), 26 Ekim 2024’te saat 10.19’da zirve yapan güçlü bir güneş patlamasını kaydetti.

NASA Güneş'te bir patlamayı daha görüntüledi

X1.8 sınıfında kategorize edilen bu yoğun patlama, radyo sinyalleri, navigasyon sistemleri ve dünya üzerindeki elektrik şebekelerinde aksamalara neden olabilecek potansiyele sahip.

Ayrıca, yörüngedeki astronotlar ve uzay araçları için de risk teşkil ediyor.

Güneş patlamaları, Güneş yüzeyinden aniden ve yoğun şekilde yayılan enerji patlamalarıdır. Genellikle manyetik alanların yoğun ve dengesiz olduğu güneş lekeleri etrafında meydana gelir.

Bu güçlü patlamalar, radyo dalgalarından X ışınlarına ve gama ışınlarına kadar geniş bir yelpazede elektromanyetik radyasyon yayarak yeryüzündeki teknolojiyi ve iletişimi olumsuz etkileyebilir.

Patlamalar yoğunluklarına göre sınıflandırılır ve “X sınıfı” en güçlü patlamaları ifade eder; bu tür patlamalar iletişim, GPS ve elektrik şebekelerinde kesintilere yol açabilecek güçtedir. Güneş patlamaları ayrıca astronotlar ve uzay araçları için radyasyon riski taşır.

Bu olaylar, Güneş’in doğal aktivite döngüsünün bir parçası olup sıklıkla koronal kütle atımları (CME) ile birlikte görülür. CME’ler, yüklü parçacıkları uzaya göndererek Dünya üzerindeki teknolojilere olan potansiyel etkileri artırır.

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