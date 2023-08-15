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Dünya
DHA 15.08.2023 15:55

NASA: En sıcak 5 temmuz ayı, son 5 yıl içinde yaşandı

NASA bilim insanları, yaptıkları ölçümlerde kayıtların tutulduğu 1880’den itibaren en sıcak ayın temmuz 2023 olduğunu teyit etti. En sıcak 5 Temmuz ayının son 5 yıl içinde yaşandığı açıklandı.

NASA: En sıcak 5 temmuz ayı, son 5 yıl içinde yaşandı

NASA açıklamasında “Genel olarak Temmuz 2023, NASA'nın kayıtlarındaki herhangi bir temmuz ayından 0,24 santigrat derece daha sıcaktı ve 1951 ile 1980 arasındaki ortalama temmuz ayından 1.18 derece daha sıcaktı.” ifadeleri kullanıldı.

Güney Amerika, Kuzey Afrika, Kuzey Amerika ve Antarktika Yarımadası'nın bazı bölümlerinin özellikle sıcak olduğunu belirten NASA, bu bölgelerde ortalamanın yaklaşık 4 derece üzerinde sıcaklık artışlarının yaşandığını belirtti.

Sıcaklıkta rekor kıran Temmuz 2023'te, özellikle son 40 yılda belirgin hale gelen sera gazı emisyonlarından kaynaklanan uzun vadeli insan kaynaklı ısınma eğiliminin sürdüğü ortaya kondu.

NASA’nın meteoroloji istasyonlarından alınan yüzey hava sıcaklığı verilerine göre 1880'den bu yana en sıcak 5 temmuz ayının, son 5 yıl içinde yaşandığı vurgulandı.

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