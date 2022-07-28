Uzay aracından gelen verileri inceleyen bilim insanları Ay’da her zaman yaklaşık 17 derece civarında sıcaklıkların hakim olduğu rahat bir ortama sahip gölgelik çukurlar keşfetti.

Hakemli bilimsel dergi Geophysical Research Letters’ta yayımlanan bulgular, bu bölgelerdeki sıcaklığın Ay yüzeyindeki sıcaklıktan epey farklı göründüğünü ortaya koydu.

Zira Ay yüzeyindeki sıcaklık zaman zaman suyun kaynama seviyesini bile aşabiliyor.

Araştırma ekibi, LRO’dan gelen veriler doğrultusunda Ay’daki Mare Tranquillitatis adı verilen bölgede 100 metre derinliğindeki bir mağarayı bilgisayar ortamında simüle etti.

Simülasyonlar, bu çukurdaki sıcaklığın Ay günü için de çok az değiştiğini gösterdi.

Bilim insanları Ay’da çukur olduğunu ilk kez 2009’da tespit etmişti. O zamandan beri bu çukurlardaki koşulların astronotların barınması için uygun olup olmadığı merak ediliyordu.

NASA, Artemis adını verdiği yeni uzay göreviyle birlikte 2025 veya 2026 civarında Ay’a insanları götürmek ve burada kalıcı bir üs kurmak istiyor.