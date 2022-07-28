“Florida 1” adı verilen operasyon Sırbistan, İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Hollanda, İspanya ve Portekiz polisinin desteğiyle gerçekleştirildi.

Karadağ Özel Savcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında, yedi ülkede toplam 52 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

6.1 ton kokainin ticareti ile bağlantılı 28 kişiden sekizi tutuklandı.

Operasyonda ele geçirilen yüklü miktarda para, banka kartları, değerli saatler, silah ve araçlara el konuldu.

Uluslararası uyuşturucu şebekesinin çoğu Balkan kökenli olan üyeleri hakkında, yasadışı uyuşturucu üretimi ve satışı için organize suç örgütü kurmakla suçlamasıyla işlem yapılıyor.