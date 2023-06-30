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Dünya
BBC 30.06.2023 00:06

NASA: Astronotların idrar ve terindeki suyun yüzde 98'i geri dönüştürülüyor

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) geri dönüştürülen su miktarının yüzde 98'e ulaştığını duyurdu. Astronotların idrar ve terlerini içme suyuna dönüştüren sistem yüzde 98'lik bir su geri kazanım oranına ulaştı.

NASA: Astronotların idrar ve terindeki suyun yüzde 98'i geri dönüştürülüyor
[Fotoğraf: NASA]

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) göre her mürettebat üyesinin içme, yemek hazırlama ve diş fırçalama gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her gün ortalama 3,79 litre suya ihtiyacı vardır.

"Bu döngüyü yakalamak harika bir başarı"

ISS'de yaşam destek sistemlerini yöneten ekibin bir parçası olan Cristopher Brown, "Bu, yaşam destek sistemlerinin evriminde ileriye doğru çok önemli bir adımdır. Diyelim ki 500 ml suyu içtiniz ve bu sistem sayesinde bu suyun yüzde 2'sini kaybeder yüzde 98'lik kısmı ise içme suyuna dönüşerek bir döngüye girer. Bunu devam ettirmek oldukça harika bir başarı" ifadelerini kullandı.

Su işleme tertibatına gönderilen ter ve idrar burada damıtılarak tuzlu su üretir. Ardından Tuzlu Su İşleme Düzeneği ile yüzde 98 oranında içme suyu elde ediliyor.

"Dünya'da içtiğimizden daha temiz"

ECLSS Su sistemleri yöneticisi Jill Williamson, "Tuzlu su işleme düzeneğinden önce toplam su geri kazanım oranımız yüzde 93 ila 94 arasındaydı. Tuzlu su işleyici sayesinde yüzde 98'lik toplam su geri kazanımına ulaşabileceğimizi kanıtladık." dedi.

Ayrıca astronotların idrar içtiklerini düşünenler için Williamson, "Mürettebat idrar içmiyor; onlar, Dünya'da içtiğimizden daha temiz olacak şekilde filtrelenmiş ve temizlenmiş içme suyunu tüketiyor" diye belirtti.

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