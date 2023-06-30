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Dünya
TRT Haber 30.06.2023 00:03

TRT Haber, BM'nin SDG/PKK/YPG raporunu ABD Dışişleri'ne sordu

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, SDG/YPG'nin çocukları askere almasını kınadıklarını ancak SDG ile ABD'nin olası eylemi hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Tuna Şanlı
Tuna Şanlı

Birleşmiş Milletler, SDG/YPG’nin çocuk asker kullandığı, YPG/PKK’nın çocukları kaçırıp öldürdüğüne dair rapor yayımlamıştı. TRT Haber Muhabiri Tuna Şanlı, raporu Pentagon’dan sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na da sordu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Suriye Demokratik Güçleri ve YPG/PKK’nın da içinde bulunduğu örgütlerin çocukları kaçırıp silah altına almasını kınadı.

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"Olası eylemle ilgili öngörüde bulunmayacağım"

ABD'nin, SDG ile ortaklığı sürdürüp sürdürmeyeceği konusundaki soruya da yanıt veren Miller, "Amerika Birleşik Devletleri adına yapılacak herhangi bir olası eylemle ilgili öngörüde bulunmayacağım, ancak çocukların herhangi bir bağlamda silah altına alınmasından ve konuşlandırılmasından nefret ettiğimize dair daha önceki yorumumu yineliyorum." dedi.

Raporlara rağmen ortaklık devam ediyor

ABD yönetimi, savaş suçu işlediği uluslararası raporlara defalarca yansıyan SDG/YPG ile ortaklığa devam ediyor.

Suriye Demokratik Güçleri YPG/PKK’nın çocukları silah altına aldığı, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü raporlarında da yer almıştı.

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Terör Örgütü PKK/YPG ABD
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