Çok Bulutlu 17.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2023 16:06

Myanmar'da muson yağmurlarının yol açtığı seller 10 binden fazla kişiyi yerinden etti

Myanmar'ın güneyinde muson yağmurlarının neden olduğu seller yüzünden 10 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Myanmar'da muson yağmurlarının yol açtığı seller 10 binden fazla kişiyi yerinden etti

Myanmar Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanlığı yetkilisi Lay Shwe Zin Oo, Bago bölgesinde geçen haftadan bu yana devam eden yağışların sellere yol açtığını bildirdi.

Sellerde şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Lay Shwe Zin Oo, 10 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını kaydetti.

Myanmar Meteoroloji Departmanı, metrekareye 200 kilogram yağış düştüğünü, bunun son 59 yılın en yükseği olduğunu açıkladı.

Lay Shwe Zin Oo, sellerden dolayı yardım kampları, okullar ve manastırlara sığınan kişilerin yiyecek, içecek ve su ihtiyaçlarının yetkililerce karşılandığını ifade etti.

Yetkililer, seller nedeniyle büyük şehirleri birbirine bağlayan demir yolu hatlarında aksaklık yaşandığını bildirdi.

ETİKETLER
Myanmar
Sıradaki Haber
Filistin: İsrail Gazze'de hastane ve ambulansları kasten hedef alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:25
Hamas'ın İsrail'e, "Katar arabuluculuğunda esir takası önerdiği" iddia edildi
16:24
İspanya: Gazze'deki çatışmaların diğer ülkelere sıçramasından endişeliyiz
16:23
Hollanda, Filistin'e yapılan mali yardımı askıya almayacak
16:19
Gaziantep Şehir Hastanesi hizmet vermeye başladı
16:17
Bakan Özvar: Yapay zeka daimi gündem maddemiz
16:15
Suriye'nin kuzeyindeki terör inleri böyle vuruldu
Doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezdi
Doğaseverler doğal güzellikleriyle ilgi çeken Demirkazık köyünü gezdi
FOTO FOKUS
Suriye'nin kuzeyindeki terör inleri böyle vuruldu
Suriye'nin kuzeyindeki terör inleri böyle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ