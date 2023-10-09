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Dünya
AA 09.10.2023 15:55

Lübnan: Hükümetin önceliği sınırda güvenlik ve istikrarı sağlamak

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Gazze'den İsrail'e yönelik saldırılar karşısında ülkesinin güney sınırında güvenlik ve istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu söyledi.

Lübnan: Hükümetin önceliği sınırda güvenlik ve istikrarı sağlamak

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Mikati, İsrail ile Gazze'de meydana gelen gelişmelere ilişkin bazı ülke liderleri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Mikati, görüşmelerinde Lübnan hükümetinin önceliğinin Lübnan'ın güneyinde güvenlik ve istikrarı sağlamak, Birleşmiş Milletler (BM) denetimindeki Mavi Hat'ta (İsrail-Lübnan sınırı) sükuneti korumak olduğunu vurguladı.

Lübnan Başbakanı Mikati, İsrail'in havadan ve denizden yaptığı devam eden ihlallerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

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