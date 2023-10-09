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Dünya
AA 09.10.2023 15:51

İsrail basınına göre Lübnan'dan İsrail'e sızma girişiminde bulunan 2 kişi öldürüldü

İsrail basınında, Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail basınına göre Lübnan'dan İsrail'e sızma girişiminde bulunan 2 kişi öldürüldü

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda yayımlanan haberde, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki sınırdan gerçekleştirilen sızma girişimi hakkında bilgiler paylaşıldı.

Haberde, Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 2 kişinin askerler tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki AA muhabiri sınırdan çatışma sesi geldiğini ancak ateş yönünün neresi olduğunun netleşmediğini bildirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde ise İsrail topçu birliklerinin Lübnan'daki Zihayra ve Mervehin kasabalarına yakın bölgeleri vurduğu aktarıldı.

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