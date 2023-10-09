Çok Bulutlu 16.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.10.2023 15:59

Libya Başbakanı Dibeybe: Bingazi'nin bazı semtlerinde silahlı çatışmalar yaşanıyor

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkenin doğusundaki Bingazi kentinde güvenlik sorunları yaşandığını belirtti.

Libya Başbakanı Dibeybe: Bingazi'nin bazı semtlerinde silahlı çatışmalar yaşanıyor

Başkent Trablus'ta düzenlenen sivil havacılıkla ilgili bir konferansta konuşan Dibeybe, "Bingazi'nin bazı semtlerinde birkaç günden bu yana silahlı çatışmalar yaşanıyor. Kentteki GSM operatörlerinin hizmetleri kasıtlı olarak kesildi. Kentte yaşayanların dış dünya ile bağlantısı koptu." ifadelerini kullandı.

Güvenlik birimlerini, kent sakinlerini korumak ve yaşananların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için çalışma yapmaları konusunda yönlendirdiğini kaydeden Dibeybe, "Halkın hayatını tehlikeye atan yetkililerden hesap sorulması gerekir." dedi.

Bingazi ile iletişim koptu

Libya'da faaliyet gösteren Madar ve Libyana GSM şirketlerinin bir milyonu aşkın abonesinin bulunduğu Bingazi içinde 6 Ekim Cuma gününden bu yana iletişim ve haberleşme imkanı tamamen kesilmişti.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, Bingazi ile görüşmelerin 3 gündür ancak uydu telefonları aracılığı ile yapılabildiği aktarılırken yetkililerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

ETİKETLER
Libya
Sıradaki Haber
Lübnan: Hükümetin önceliği sınırda güvenlik ve istikrarı sağlamak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:06
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan İçişleri Bakanı Stoyanov'la görüştü
18:00
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, savaştan kaçan İsraillilerin Alanya'ya geldiği iddiasını yalanladı
17:42
Gaziantep'te 112 Acil Çağrı Merkezine 2,5 milyon asılsız ihbar yapıldı
17:38
Chevron, İsrail'in talebi üzerine Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimini durdurdu
17:33
MEB örnek soru kitapçığı yayımladı
17:24
İran'da enerji kaybı, yılda yaklaşık 100 milyar dolar
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
FOTO FOKUS
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ