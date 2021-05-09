Chinland Savunma Kuvvetleri (CDF) sözcüsü, eyalete bağlı Surkhua kentinde bulunan bir polis karakoluna dün sabah baskın düzenlediklerini açıkladı.

Baskın sırasında karakolda bulunan 11 polis ve 4 askerin kaçtığını iddia eden yetkili, karakoldaki mühimmatı ele geçirdikten sonra binayı ateşe verdiklerini aktardı.

CDF'nin iddialarına karşı Myanmar ordusundan bir açıklama yapılmadı.

Chinland Savunma Kuvvetleri, 1 Şubat askeri darbesinin ardından, protestocuları Myanmar ordusuna karşı savunmak üzere kurulmuştu.

Silahlı gruplardan orduya karşı ittifak

Öte yandan Myanmar'ın Kayin eyaletinde faaliyet gösteren etnik silahlı gruplardan Arakan Ulusal Konseyi (ANC), darbe karşıtı bir diğer silahlı grup Karen Ulusal Bağımsızlık Ordusu (KNLA) ile güçlerini birleştirdiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan ANC lideri Min Tun, 7 Mayıs'ta Kayin eyaletine bağlı Hpapun bölgesinde, Myanmar ordusuna ait askeri üssü ele geçirirken, KNLA militanlarının yardımını aldıklarını belirtti.

Darbe sonrası 776 sivil öldü

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu en az 776 sivil hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.