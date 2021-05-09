Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 11:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya'da Zafer Günü kutlanıyor
Rusya'da İkinci Dünya Savaşı zaferinin 76'ncı yıl dönümü için törenler düzenleniyor.
Rusya, her yıl 9 Mayıs'ta Nazi güçlerini mağlup ettikleri tarihi "Zafer Günü" olarak kutluyor.
Başkent Moskova'daki 76'ncı Zafer Günü kutlamalarının adresi Kızıl Meydan oldu.
Askeri geçit töreninin yapıldığı etkinliklere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de katıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Putin, törende yaptığı konuşmada Rusya'nın uluslararası hukuku koruduğunu, ulusal çıkarlarını da koruyacağını söyledi.
Törene, 12 binden fazla asker, 190 askeri araç ve 76 askeri uçak katılıyor.
[Fotoğraf: Reuters]
76'ncı yıl kutlamaları salgına rağmen geniş çaplı kutlanıyor.
Geçen yılki törenler koronavirüs salgını nedeniyle askeri geçit düzenlenmeden tamamlanmıştı.
Etiketler: 2.Dünya Savaşı Rusya Vladimir Putin
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