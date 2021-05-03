Darbe karşıtı aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı videoda, Kaçin eyaletine bağlı Momauk kentinde bir helikopterin, Kaçin Bağımsızlık Ordusu (KIA) militanlarının füze atışı sonrası düştüğü görüldü.

KIA sözcüsü Naw Bu, helikopterin düşürüldüğünü doğrulayarak, "Olay dün saat 10.20'de meydana geldi. Bize 2 savaş uçağı ve 1 silahlı helikopterle saldırı düzenlemeyi planlıyorlardı. Biz helikopteri vurduktan sonra savaş uçakları kaçtı" dedi.

Sözcü Bu, kuyruğundan vurulan helikopterin Konglaw köyünde bir yerleşim alanına düştüğünü aktardı.

Kaçin Bağımsızlık Ordusu, darbeye karşı çıktığını açıklamış ve Myanmar ordusuna karşı protestocuları koruyacaklarını belirtmişti.

Darbeden sonra 765 sivil hayatını kaybetti

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestoculara silahlı müdahalesi sonucu şimdiye kadar 765 sivil yaşamını yitirdi.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.