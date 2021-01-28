Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mutasyona uğrayan virüs Senegal'de de görüldü
[Fotoğraf: AA]
Senegal'de de yeni tip koronavirüsün (COVID-19) İngiltere'de görülen türüne rastlandı. Söz konusu mutasyonun, Senegal'de ikamet eden Hint bir hastada görüldüğü aktarıldı.
Sağlık Araştırmaları, Epidemiyolojik Gözetim ve Eğitim Enstitüsü (IRESSEF) Direktörü Souleymane Mboup, COVID-19'un İngiltere'de ortaya çıkan türünün Senegal'de görüldüğünü duyurdu.
Söz konusu mutasyonun, Senegal'de ikamet eden Hint bir hastada görüldüğü belirtildi.
COVID-19'un İngiltere'de görülen türü, 15 Ocak'ta da Senegal'in komşusu Gambiya'da tespit edilmişti.
614 kişi hayatını kaybetti
Yaklaşık 15 milyon nüfusa sahip Senegal'de salgının başından bu yana 25 bin 711 kişi COVID-19'a yakalandı, 614 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Son dönemde artan vakalar nedeniyle 6 Ocak'tan 20 Şubat'a kadar başkent Dakar ile Thies bölgelerinde 21.00-05.00 saatlerinde kısmi sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.
Etiketler: Koronavirüs İngiltere Mutasyon
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