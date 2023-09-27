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Dünya
AA 27.09.2023 02:31

Musul’daki düğünde yangın: En az 100 ölü, 500 yaralı

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda çıkan yangında 100 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 500’e çıktı.

Musul’daki düğünde yangın: En az 100 ölü, 500 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]

Irak haber ajansı INA'nın Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Musul’un Hamdaniye ilçesinde bir düğün salonunda yangın çıktı.

Musul Sağlık Dairesi Müdür Yardımcısı Ahmed Hamdani, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Musul’un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında 100 kişinin öldüğünü 500 kişinin yaralandığını söyledi.

 

 

Salonda 800 kişinin olduğu öğrenildi

Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu biliniyor. 

Düğün sahibi gelin ve damadın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Musul’daki düğünde yangın: En az 100 ölü, 500 yaralı

Irak haber ajansı INA'nın daha önce Musul Sağlık Dairesinden bir kaynağa dayandırdığı haberde, yangında ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Yangın bölgesine çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edilirken, İçişleri Bakanı Abdulemir Şammari’nin de bölgeye gideceği duyurulmuştu.

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