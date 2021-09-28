Kazakistan'ın Türkistan şehri önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA)'nin 10'uncu Genel Kurulu tarihi şehirde yapıldı.

Toplantıda Türkiye'yi Meclis Başkanı Mustafa Şentop temsil etti. Şentop'un gündeminde FETÖ ile mücadele vardı.

"FETÖ'nün Türkiye dışında birçok ülkede de faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bu hain örgütün kardeş ülkeler başta olmak üzere ülkeler için bir milli güvenlik tehdidi oluşturduğunu tekrar ifade etmek isterim."

Toplantıda turizm, ekonomi, siber güvenlik, eğitim, kültür ve sinema alanındaki faaliyetler konusunda yeni hedefler belirlendi.

Şentop 10. genel kurul toplantısını değerlendirdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplantı sonrası temaslarını TRT'ye değerlendirdi.

“Farklı aşamalar meclis başkanları ile beraber bütün parlamenterlerin katıldığı toplantılarda önemli kararlar alındı. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi gerçekleşti ve dönem başkanlığı Kazakistan’a geçti.”

Mehmet Süreyya Er Genel Sekreterlik görevine getirildi

Şentop’un önerisi ve asamble kurulun onayıyla Türkiye’nin eski Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er de TÜRKPA Genel Sekreteri görevine getirildi.

Mustafa Şentop, daha sonra Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’ni ziyaret etti.

“Kendi coğrafyamızın çocuklarının istikbali kadar sizlerin istikbalini, büyük Türk yurdunun istikbalini Kazakistan ve Türkiye arasına kuracağımız çeşitli alanlardaki bağları çok önemsiyoruz. Siz değerli gençlerimiz Kazakistan ile Türkiye arasında her bir alanda kadim ve köklü bağlarımızı canlandırıp güçlendirecek, sürdürecek, yeni bağlarımızı ise inşa ederek bu sorumluluğu taşıyacaksınız.”

Öğrencilerle ağaç dikme törenine katılan Şentop ardından, Uluslararası Türk Akademisi tarafından düzenlenen Yunus Emre şiirlerinin Kazakça çevirisinin tanıtımına katılarak kurdele kesti.