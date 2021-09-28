Görüntüler Kanada'nın Vancouver kenti kıyılarından. Teknesinde deniz aslanı ile karşılaşan kadın ne yapacağını şaşırdı.

Onu teknesinden inmesi için ikna etmeye çalıştı, ancak çabaları sonuçsuz kaldı.

Balinaların su püskürtmesiyle durum kısa sürede anlaşıldı. Teknenin etrafını katil balinalar sarmıştı.

Katil balinalar teknenin etrafında tur attı

Deniz aslanını avlamak isteyen 4 katil balina, teknenin çevresinde defalarca tur attı.

Olayı fark eden kadın, deniz aslanının sığınmasına izin vermedi, üzerine yürüyerek onu korkuttu.

Balinalarla teknedeki kadının arasında kalan hayvan, sonunda suya atlamayı seçti.

Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi

Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları kadın için "Daha sabırlı davranarak balinaların gitmesini bekleyebilirdi" yorumları yaptı, deniz aslanını korumadığı gerekçesi ile kadına tepki gösterdi.