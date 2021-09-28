Katil balinalardan kaçmak isteyen deniz aslanı tekneye atladı
Kanada'da katil balinalardan kaçan deniz aslanı, bir tekneye sığındı. Teknedeki bir kadın ise hayvanı korkutarak deniz aslanının suya atlamasına sebep oldu. Saniye saniye kaydedilen olayda, kadının davranışı tepki çekti.
Görüntüler Kanada'nın Vancouver kenti kıyılarından. Teknesinde deniz aslanı ile karşılaşan kadın ne yapacağını şaşırdı.
Onu teknesinden inmesi için ikna etmeye çalıştı, ancak çabaları sonuçsuz kaldı.
Balinaların su püskürtmesiyle durum kısa sürede anlaşıldı. Teknenin etrafını katil balinalar sarmıştı.
Katil balinalar teknenin etrafında tur attı
Deniz aslanını avlamak isteyen 4 katil balina, teknenin çevresinde defalarca tur attı.
Olayı fark eden kadın, deniz aslanının sığınmasına izin vermedi, üzerine yürüyerek onu korkuttu.
Balinalarla teknedeki kadının arasında kalan hayvan, sonunda suya atlamayı seçti.
Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi
Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları kadın için "Daha sabırlı davranarak balinaların gitmesini bekleyebilirdi" yorumları yaptı, deniz aslanını korumadığı gerekçesi ile kadına tepki gösterdi.
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