Liderlerinin iklim krizinden, COVID-19 salgınına, dünyanın gündemine oturan Afganistan'dan, Suriye'deki krize küresel sorunları ele aldığı bu yıl 76'ncısı düzenlenen BM Genel Kurulu görüşmelerinde erkek liderlerin sayısı kadınlara oranla 11 kat fazlaydı.

BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, bu yıl zirvede yer alan 191 devlet ve hükümet başkanı ile bakandan sadece 17'sinin kadın olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AP]

2020'de ise BM zirvesinde temsil edilen kadın lider sayısı sadece 9'du.

Bu yıl zirvede Myanmar ve Afganistan ise konuşma yapmayan ülkeler arasında yer aldı.