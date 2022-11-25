Suudi Arabistan’ın batısında şiddetli yağışlar hayatı durma noktasına getirdi.

Mekke'de de olumsuz hava koşulları etkili olurken, Kabe'de bir araya gelen yüzlerce Müslüman sağanak yağışa aldırmadan umre ibadetlerini gerçekleştirdi.

Çok sayıda Müslüman Kabe'yi tavaf edip namaz namaz kıldı.

Selde 2 kişi hayatını kaybetti

Cidde kentinde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı’nda bazı uçuşlar olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınırken, güvenlik gerekçesiyle Kral Abdülaziz Üniversitesi de dahil olmak üzere eğitim ve öğretime ara verildi.

Yetkililer, şu ana kadar sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak, halka gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Onlarca araç, ev ve iş yerinin sular altında kaldığı Cidde’de bazı araçlar sel sularında sürüklenmişti. Sivil savunma ekipleri, araçlarında mahsur kalan çok sayıda kişiyi kurtarmıştı.