Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazeteci, Peskov'a "Abu Dabi’de 17 Kasım’da Rusya ve Ukrayna’dan heyetlerin esir değişimi ve Rus amonyak ihracatını görüşmek için bir araya geldiğine yönelik bilgi var mı?" sorusunu sordu.

Peskov, “Hayır, hiçbir şey belli değil. Hiçbir şey söyleyemem. Bu konuyu ilk defa duyuyorum.” yanıtını verdi.