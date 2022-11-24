Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Peskov: Rus ve Ukrayna heyetlerinin BAE'de görüştüğü iddiasını ilk kez duyuyorum
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ve Ukrayna heyetlerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde görüştüğüne dair iddialara ilişkin, "İlk defa duyuyorum." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin sorularını cevapladı.
Bir gazeteci, Peskov'a "Abu Dabi’de 17 Kasım’da Rusya ve Ukrayna’dan heyetlerin esir değişimi ve Rus amonyak ihracatını görüşmek için bir araya geldiğine yönelik bilgi var mı?" sorusunu sordu.
Peskov, “Hayır, hiçbir şey belli değil. Hiçbir şey söyleyemem. Bu konuyu ilk defa duyuyorum.” yanıtını verdi.
Etiketler: Kremlin Rusya Ukrayna Birleşik Arap Emirlikleri BAE
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