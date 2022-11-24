Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe 23:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO onay sürecini erteledi
İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliği konusunda Budapeşte'den açıklama geldi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, iki ülkenin üyeliğini Şubat ayında onaylayacaklarını söyledi.
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu Budapeşte yönetiminin de gündeminde yer alıyor.
İki ülkenin olası üyeliğini desteklediklerini belirten Macaristan Başbakanı Viktor Orban, oylamanın Parlamento'da 2023'ün ilk oturumunda yapılacağını ifade etti
Birçok ülkenin yeşil ışık yaktığı İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımı için Türkiye'nin de onay vermesi gerekiyor.
Ankara, iki ülkeden imzaladıkları üçlü mutabakata uymasını ve terörle mücadele konusunda adımlar atmasını bekliyor.
Etiketler: Macaristan NATO İsveç Finlandiya
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