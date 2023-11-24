Müslümanlar, genel seçimlerden İslam düşmanı Wilders'ın önde çıkmasından endişeli

Devlet ve Müslümanlar Arası İletişim Organı (CMO) Başkanı Muhsin Köktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim konuşmasında "camiler, İslami okullar ve Kur'an-ı Kerim'in Hollanda'ya ait olmadığını" belirten Wilders'in seçimleri kazanmasının ve aşırı sağın oylarının artmasının Müslümanlar için büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Köktaş, kamu binalarında başörtüsü yasağı getirmek isteyen Wilders'in seçimleri kazanmasının dünya genelinde şok etkisi yaptığını belirterek, "Bizi zor günler bekliyor. Endişelerimizi birinci ağızdan hem Wilders'a hem koalisyon ortaklarına duyurmaya çalışacağız. Mümkün olduğu kadar PVV'nin parti programında bulunanların gündeme alınmaması için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Güney Hollanda Bölgesi Dış İlişkiler Başkanı Kenan Aslan da Wilders'ın son 20 yılda yaptığı İslam karşıtı açıklamalara işaret ederek, "Özellikle yabancılara ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık içeren açıklamaları bizi tedirgin ediyor. Geçmiş dönemdeki söylemlerine bakılırsa, camilerimizin kapatılmasına, Kur'an'ın yasaklanmasına kadar gidecek İslam karşıtı uygulamalar bizi bekliyor. Bu nedenle çok endişeliyiz." diye konuştu.

Hollanda Türk Federasyonu (HTF) Başkanı Murat Gedik ise şunları kaydetti:

"Wilders'ın parti programında camileri kapatma, Kur'an-ı Kerim'i yasaklama gibi vaatleri var. Anayasaya aykırı olduğu için belki bunları yapamaz ama seçim sonuçları Müslüman veya Türk fark etmez, yabancılar üzerinde psikolojik bir baskı yapacaktır. Bundan dolayı endişeliyiz."