Çok Bulutlu 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.11.2023 14:45

İran’da 5 dağcı çığ altında kaldı

İran’ın Loristan eyaletine bağlı Ezna kentinde bu sabah tırmanışa geçen 9 kişilik dağcı grubundan 5 kişi çığ altında kaldı.

İran’da 5 dağcı çığ altında kaldı
[Fotograf: AA]

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansına göre, Ezna Kızılay Başkanı Ali Rıza Süleymani, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dağcı ekibinin perşembe akşamı Oştorankuh dağlarının eteklerine gittiğini belirten Süleymani, ekibin bu sabah Senberan Zirvesi'ne tırmanışa başladığını ve Çale Kebud bölgesinde çığa yakalandığını söyledi.

Süleymani, çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 9 kişilik dağcı grubundan 2'si yaralı olmak üzere 4 kişinin kurtarıldığını, 5 dağcının ise halen çığ altında bulunduğunu kaydetti.

Ezna kenti Kızılay ekiplerinin olay mahallinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Süleymani, Merkezi eyaletinden de bir helikopterin bölgeye gönderildiğini ifade etti.

ETİKETLER
İran Çığ
Sıradaki Haber
İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakılmak üzere Batı Şeria’ya nakledildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
Meteoroloji'den İzmir için fırtına uyarısı
15:52
Amazon’un Avrupa çalışanları "Efsane Cuma”da greve gitti
15:41
Yokuştan kayan beton mikseri 7 araca zarar verdi
15:36
Araştırma: Almanların çoğu İsrail'in yanında değil
15:57
Bakan Şimşek: Uyguladığımız ekonomi politikası sonuç vermeye başladı
15:47
Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi gündemde
Sakaryalı usta minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor
Sakaryalı usta minyatür ayakkabılarıyla rekorlar kitabına girmek istiyor
FOTO FOKUS
Kardeşinin ayakları çamur olmasın diye sırtında taşıdı
Kardeşinin ayakları çamur olmasın diye sırtında taşıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ