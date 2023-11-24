İsrail'in tam ablukaya aldığı Gazze'de insanlar içme suyu için saatlerce kuyruklarda bekliyor

AA ekibi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda içme suyu için oluşan uzun kuyrukları kayda aldı.

Mülteci kampındaki Filistinliler, içmeye elverişli su temin etmek için 5 saat süren kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Su kuyruğuna tekerlekli sandalyeyle gelen bir Filistinli, evinin olduğu apartmanın İsrail ordusu tarafından vurulmasının ardından açıkta kaldığını söyledi.

Gideceği bir yer olmadığı için dışarıda yatmak zorunda kaldığını ve içme suyu doldurmaya her gün buraya geldiğini dile getiren Filistinli, bunun için her seferinde ortalama 5 saat beklediklerini belirtti.

Adını açıklamak istemeyen Filistinli vatandaş, İsrail'in ağır bombardımanı sebebiyle büyük yıkıma maruz kalan Gazze Şeridi'ne yardım çağrısı yaptı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 231 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma bu sabah (24 Kasım Cuma günü) saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.