Tesla ve SpaceX'in CEO'suElon Musk'ın geleceğe ilişkin yeni ve dikkatleri çeken projeleri bulunuyor.

Zihinsel ve bedensel hastalıkları beyne yerleştirilen çipler yoluyla tedavi etmek için kurduğu Neuralink şirketi, maymunların beynine çip yerleştirerek, düşünce yoluyla bilgisayar oyunu oynamalarını sağladı.

Proje başarılı olursa felçli insanların da günlük hayatını kolaylaştırmak mümkün olacak.

Mars'ta koloni kurma...

Musk'ın kurduğu bir diğer şirket ise SpaceX...

Milyarder iş insanının Mars'ta kurmak istediği koloninin on yıl içinde temelinin atılması bekleniyor.

Musk'ın Mars'ta kurmayı planladığı şehrin enerjisini güneşten sağlaması ve burada yaşayanların vegan beslenmesi planlanıyor.

Boring Company ile trafik sorununa çözüm

Milyarder iş insanı, 2016'da kurduğu the Boring Company ile büyük kentlerdeki trafik sorununa da çözüm bulmaya çalışıyor.

Projeye göre, yer altındaki elektrikli platformlar, araçları benzin kullanmalarına gerek kalmadan gidecekleri yere saatte 250 kilometre hızla taşıyor.

Şirket ABD'nin Los Angeles kentinde açtığı 1,83 kilometre uzunluğundaki tünelle ilk denemesini 2018 yılında yaptı.