Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), yaptığı açıklamada İsrail askerlerinin başından vurarak öldürdüğü Ebu Akile'nin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Ebu Akile'nin öldürülmesini ve Filistinli diğer bir gazetecinin yaralanmasını kınayan BM Güvenlik Konseyi, Ebu Akile'nin öldürülmesine ilişkin derhal kapsamlı, şeffaf, adil ve tarafsız bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, gazetecilerin siviller gibi korunması gerektiğini vurguladı.