Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Mandinga'yı görevden aldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu göreve bir süreliğine Başbakan Nuno Gomes Nabiam'ın vekalet edeceği kaydedildi.

Mandinga, Ekonomi Bakanlığı görevine 2021'de getirilmişti.

Öte yandan ülke basınında Mandinga'nın görevden alınmasından önce Cumhurbaşkanı Embalo'nun meclisi feshedeceği yönünde haberler yer almıştı.

Haberlerde, Embalo'nun meclisi feshetme kararına ilişkin Meclis Başkanı Cipriano Cassama'yı bilgilendirdiği belirtilmişti.

Daha önce de Cumhurbaşkanı Kumba Iala, 2002'de meclisi feshetmiş ve milletvekili seçimleri düzenlenemeden 14 Eylül 2003'te asker, yönetime el koymuştu.

Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana 10 darbe ve darbe girişimi yaşandı.

Son olarak 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Embalo'ya yönelik gerçekleştirilen ve bastırılan darbe girişiminde 11 kişi yaşamını yitirmişti.