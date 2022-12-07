Elon Musk, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Baker'ın halk diyaloğu için önemli olan bilgilerin gizlenmesindeki olası rolüne ilişkin endişeler ışığında, bugün Twitter'dan çıkarıldı." dedi.

“Twitter Dosyaları” nın ilk grubunu yayınlamış olan gazeteci Matt Taibbi , Baker'ın bu belgelerin “incelemesine” dahil olduğunu ve Musk'ın bilgisi dışında bir sonraki bilgilerin yayınlanmasını fiilen geciktirdiğini ortaya çıkardı.

Baker, Musk'ın Ekim ayında şirketi satın aldıktan sonra görevden aldığı ilk yöneticilerden biri olan Vijaya Gadde'nin yardımcısı olarak Haziran 2020'de işe alındı.

Baker daha önce FBI'ın eski Direktörü James Comey'in baş danışmanıydı ve büronun Rusya ile Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası arasındaki asılsız gizli anlaşma iddialarına yönelik soruşturmasında önemli bir figürdü.