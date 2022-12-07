FAO'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle gıda krizinin "kötü düzeyde" olduğu belirtildi.

Ekim 2022 raporuna göre, ülkede yerinden edilmemiş kişiler ve evlerine dönen düzensiz göçmenlerin de bulunduğu 17 milyon insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, bunlardan 3 milyonunun terör faaliyetlerinin etkin olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde bulunduğu aktarıldı.

Ülkede Haziran-Ağustos 2023'te yaklaşık 25,3 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya kalacağı belirtilen açıklamada, hükümetin krize karşı acil harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.