Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 06:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meksika'da turist otobüsü kaza yaptı: Bir ölü, 41 yaralı
Meksika'nın başkenti Meksiko'da turist otobüsünün köprünün kolonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, başkentin güneyindeki Periferico'da turist otobüsü köprünün kolonuna çarptı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Meksika Trafik Kazası
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