Avrupa’nın kapılarını Türklere açan Sultan 1'inci Murat, şehadet şerbetini içtiği Kosova’da kabri başında anıldı.

Kosova Meydan Muharebesi sonrası savaş meydanını gezerken bir Sırp askeri tarafından şehit edilen Murat Hüdavendigar (1'inci Murat) için Priştine'de, iç organlarının gömülü bulunduğu kabri başında anma töreni düzenlendi.

Tarihçi Yusuf Oğuzoğlu, Osmanlı tarihi ve Balkan fetihlerine ilişkin bir konuşma yaptı.

"Türkiye'nin ve Kosova'nın tüm şehitlerini yad ediyoruz"

Programa Kosova'dan bakan ve milletvekillerinin yanı sıra, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Kosova’daki Türk askeri temsil heyeti ve bölge ülkelerden davetliler katıldı.

Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar bir konuşma yaptı.

Büyükelçi Sakar, savaş meydanında şehit edilen tek Osmanlı Hükümdarı olan Sultan 1'inci Murat'ın huzurunda, hem Türkiye'nin, hem Kosova'nın tüm şehitlerini yad ettiklerini söyledi.

Türbeyi milyonlarca kişi ziyaret ediliyor

Murat Hüdavendigar, 632 yıl önce 1'inci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken şehit olmuştu.

Kosova'daki en eski Osmanlı mimari eseri olan türbesi her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.