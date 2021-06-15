ABD'de silahlı saldırılar can almaya devam ediyor.

Chicago kentinde bir evde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü 4 kişi de yaralandı. Evde çıkan tartışma sonucu silahların ateşlendiği açıklandı.

Alabama eyaletinde ise bir fabrika görevlisi mesai arkadaşlarından 2'sini öldürdü 2'sini yaraladı. Yangın musluğu üretilen fabrikada sabaha karşı gerçekleşen saldırının sebebi bilinmiyor.

6 eyalette 16 ölüm

Haftasonundan bu yana Illinois, Kuzey Carolina, Ohio, Teksas ve Washington'ın da aralarında bulunduğu 6 eyalette düzenlenen saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.

2020'ye göre yüzde 40 artış

ABD'de 2021 yılının ilk yarısı 272 silahlı saldırı düzenlendi.

Bu geçen yıla göre yüzde 40; 2019 yılına göre ise yüzde 65 artış anlamına geliyor.

Biden'dan yasa düzenlemesi isteği

ABD Başkanı Biden, bireysel silahlanma yasasında düzenleme yapılarak silah edinmenin zorlaştırılması yönünde adım atılmasını istitor.

Bu konuda Kongre'ye yapılan çağrılardan herhangi bir sonuç alınamıyor.