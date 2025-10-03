Açık 13.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 03.10.2025 06:42

Münih Havalimanı’nda drone alarmı: Uçuşlar durduruldu

Almanya’nın Münih kentindeki uluslararası havalimanı, hava sahasında insansız hava araçlarının (drone) görülmesi üzerine uçuşları askıya aldı.

Münih Havalimanı’nda drone alarmı: Uçuşlar durduruldu

Havalimanı yetkilileri, en az 17 uçuşun iptal edildiğini, yaklaşık 3 bin yolcunun etkilendiğini ve 15 uçağın Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt’a yönlendirildiğini açıkladı.

Federal polis açıklaması

Federal Polis Sözcüsü Stefan Bayer, ilk drone görüntüsünün yerel saatle 21.30’da, ikinci görüntünün ise bir saat sonra tespit edildiğini bildirdi. Havanın karanlık olması nedeniyle drone’ların türü, büyüklüğü ya da menşei hakkında bilgi verilmedi.

Münih Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, uçuşların tamamen “askıya alındığı” ve durumun yetkililere bildirildiği belirtildi.

Avrupa genelinde artan vaka

Son haftalarda Avrupa’daki birçok havalimanı, kimliği belirsiz drone’lar nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Danimarka ve Norveç’te havaalanları ile askeri bölgelerin yakınında drone görülmesi üzerine Kopenhag ve Oslo havalimanları kapatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kopenhag’da yapılan Avrupa Birliği zirvesinde de bu konunun ele alındığı biliniyor. Aynı dönemde Polonya hava sahasına 20 Rus drone’unun girdiği, Rus MiG-31 savaş uçaklarının ise Estonya hava sahasını ihlal ettiği açıklanmıştı.

Moskova yönetimi iddiaları reddederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi’de yaptığı konuşmada Danimarka’ya yönelik drone iddialarını “gülerek” reddetti.

Oktoberfest dönemine denk geldi

Münih’teki olay binlerce yolcuyu havalimanında mahsur bırakırken, yolcular için kamp yatakları kuruldu, battaniye, içecek ve yiyecek ikram edildi.

Olay, kentin her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Oktoberfest festivalinin sürdüğü günlerde yaşandı. Festival 5 Ekim’de sona erecek.

ETİKETLER
Almanya Hava Yolu
Sıradaki Haber
Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz, zaman baskısı altında değiliz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:30
Adana'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
08:01
MİT, İsrail casusunu yakaladı
07:52
FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 64 şüpheli tutuklandı
06:45
Putin'den Ukrayna'ya müzakere mesajı
06:39
Hamas: Trump’ın planına yakında yanıt vereceğiz, zaman baskısı altında değiliz
06:24
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meslek liseliler tasarladıkları mini otonom araçla uluslararası yarışmalarda zirveyi hedefliyor
Meslek liseliler tasarladıkları mini otonom araçla uluslararası yarışmalarda zirveyi hedefliyor
FOTO FOKUS
Tünel çıkışında geri manevra kazaya yol açtı
Tünel çıkışında geri manevra kazaya yol açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ