Münih Havalimanı’nda drone alarmı: Uçuşlar durduruldu

Havalimanı yetkilileri, en az 17 uçuşun iptal edildiğini, yaklaşık 3 bin yolcunun etkilendiğini ve 15 uçağın Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt’a yönlendirildiğini açıkladı.

Federal polis açıklaması

Federal Polis Sözcüsü Stefan Bayer, ilk drone görüntüsünün yerel saatle 21.30’da, ikinci görüntünün ise bir saat sonra tespit edildiğini bildirdi. Havanın karanlık olması nedeniyle drone’ların türü, büyüklüğü ya da menşei hakkında bilgi verilmedi.

Münih Havalimanı’ndan yapılan açıklamada, uçuşların tamamen “askıya alındığı” ve durumun yetkililere bildirildiği belirtildi.

Avrupa genelinde artan vaka

Son haftalarda Avrupa’daki birçok havalimanı, kimliği belirsiz drone’lar nedeniyle faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Danimarka ve Norveç’te havaalanları ile askeri bölgelerin yakınında drone görülmesi üzerine Kopenhag ve Oslo havalimanları kapatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Kopenhag’da yapılan Avrupa Birliği zirvesinde de bu konunun ele alındığı biliniyor. Aynı dönemde Polonya hava sahasına 20 Rus drone’unun girdiği, Rus MiG-31 savaş uçaklarının ise Estonya hava sahasını ihlal ettiği açıklanmıştı.

Moskova yönetimi iddiaları reddederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz kıyısındaki Soçi’de yaptığı konuşmada Danimarka’ya yönelik drone iddialarını “gülerek” reddetti.

Oktoberfest dönemine denk geldi

Münih’teki olay binlerce yolcuyu havalimanında mahsur bırakırken, yolcular için kamp yatakları kuruldu, battaniye, içecek ve yiyecek ikram edildi.

Olay, kentin her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Oktoberfest festivalinin sürdüğü günlerde yaşandı. Festival 5 Ekim’de sona erecek.