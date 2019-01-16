Uluslararası koalisyon güçlerinin devriye geçişi sırasında bir restoranın önünde intihar saldırısı gerçekleşti.

Saldırı sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. ABD'li yetkililer, saldırıda 4 ABD askerinin öldüğünü, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

ABD ordusu, yaralanan askerlerini helikopterlerle olay yerinden tahliye etti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Münbiç’in içerisinde büyük bir patlama gerçekleşti. En az 10 ABD askeri hayatını kaybetti, yaralananlar ise helikopterle tahliye edildi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/KuplXCZ0hh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 16 Ocak 2019

Koalisyondan açıklama

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon Münbiç'teki bombalı saldırıda ABD askerlerinin öldüğünü açıkladı.

Münbiç yol haritası

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber / AA