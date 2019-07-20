Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, mülteci temsilcileriyle Oval Ofis'te bir araya geldi.

17 farklı ülkeden katılımcıları ağırlayan Trump, katılımcıların sorunlarını dinledi, onlarla sohbet etti.

Trump'tan şaşırtan sorular

Trump'ın insan hakları savunucusu Nadia Murad ile olan diyaloğu dikkat çekti:

Murad: DEAŞ 2014 yılında saldırdığında annemi ve 6 kardeşimi öldürdü.

Trump: Şimdi neredeler?

Murad: Onları öldürdüler.

Trump: Sana nobel ödülü mü verdiler?

Murad: Evet.

Trump: Bu harika. Bu ödülü sana ne amaçla verdiler, açıklayabilir misin?

Murad: Ne amaçla mı verdiler?

Trump, Myanmar'ın yerini bilemedi

Arakanlı bir mültecinin, "Artık eve dönmek istiyoruz. Bize yardım edecek misiniz" çağrısına Trump'ın yanıtı "Orası tam olarak nerede?" oldu.

Trump'ın yardımına ise ekibi yetişti, Toplantıdan ise geriye Trump'ın yaptığı gaflar kaldı.

Kaynak: TRT Haber