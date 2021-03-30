Doğu Afrika ülkelerinden Mozambik'te tansiyon yüksek.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir grup, geçen haftadan beri kuşatma altında tuttuğu Palma kasabasını ele geçirdiğini duyurdu.

Teröristlerin kasabada aralarında askerlerin de olduğu onlarca kişiyi katlettiği, çok sayıda sivilin de esir alındığı belirtildi.

Siviller saldırıdan kaçıyor

Palma kasabasında kıyı şeridindeki onlarca tekne, saldırıdan kaçan sivilleri kurtarmak için deniz seferleri düzenledi. Yüzlerce kişinin de ormanlara ve çevredeki yerleşim birimlerine kaçtığı belirtiliyor.

Portekiz harekete geçti

Bölgede yaşananlar üzerine harekete geçen Portekiz, daha önce sömürgesi olan Mozambik'e, orduya eğitim vermesi için asker gönderme kararı aldı. Bu çerçevede ilk etapta 60 Portekiz askeri, Nisanda bölgeye gönderilecek.

Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu bölgede, 4 yıl önce ortaya çıkan terörist grubun DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülüyor.

Söz konusu teröristlerin saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.