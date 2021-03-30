BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB ve BM'nin ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve bölgenin geleceğini desteklemek" konulu çevrim içi bağışçılar konferansının açılışında yaptığı konuşmada, Suriye iç savaşında on yılın ardından milyonlarca Suriyelinin ölüm, yıkım, yokluk gördüğünü, yüz binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve milyonlarcasının yaralandığını hatırlattı.

"10 suriyeliden 9'u yoksulluk içinde"

Nüfusun yarısının evlerini terk etmek zorunda kaldığını, Suriye'deki çocukların neredeyse yarısının savaştan başka bir şey görmediğini vurgulayan Guterres, 2 milyon Suriyeli çocuğun sığınmacı olarak yaşadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Suriye'de durum daha kötüye gidiyor. 13 milyondan fazla Suriyelinin insani yardıma ihtiyacı bulunuyor. Bu sayı geçen yıldan yüzde 25 daha fazla. Nüfusun büyük çoğunluğu açlıkla yüz yüze. Bölgedeki Suriyeliler ve onlara ev sahipliği yapan 10,5 milyon kişiye de yardım gerekiyor. Suriye ekonomisi harap oldu ve COVID-19 salgını bunu daha da kötü hale getirdi. Ailelerin yarısı gelir kaynaklarını kaybetti. 10 Suriyeliden 9'u yoksulluk içinde yaşıyor."

Bölge ülkelerinin yükünün hafifletilmesi çağrısı

Guterres, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda siyasi bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Ayrıca Suriye'de yaşayanların artan ihtiyaçları için mali ve insani yardım taahhütlerinizi artırmanız, sığınmacılara ev sahipliği yapan bölge ülkelerinin üzerinde ciddi yükün hafifletilmesi için de bize yardım etmeniz konusunda size çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

AB'den gelecek yıl için 560 milyon euro yardım sözü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de geçen 10 yılda en az 400 bin kişinin öldüğünü bir o kadarından haber alınamadığını, 12 milyon kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Son günlerde hastaneler dahil halka saldırıların yeniden başladığını kaydeden Borrell, Cenevre'deki siyasi çözüm çabalarının da durduğunu hatırlattı.

Borrell, AB'nin Suriye içindeki ve Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi bölge ülkelerinde bulunan Suriyelilere insani yardımlarının süreceğini aktardı; AB'nin 2022 yılı için 560 milyon euroluk yardım taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Borrell, "Bugünkü konferansta cömert yardım taahhüdü talep ediyoruz. Bu sayede Suriye halkının acılarını biraz olsun dindirebiliriz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'dan terörle ortak mücadele mesajı

Konferansa katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Suriye halkının acılarını dindirmek için uluslararası toplumun, sahadaki insani ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra krizin altında yatan ana nedenleri de ele alan bir çaba ortaya koyması gerektiğini belirterek, Suriye'ye komşu ülkeleri desteklemek için de uluslararası dayanışma ve yük paylaşımının şart olduğunu söyledi.

Terörizme karşı da birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Önal, şunları kaydetti:

"Türkiye, 8 bin kilometrekareyi aşkın alanı terör örgütü DEAŞ ve YPG/PKK'dan temizledi ve bu terörle mücadele operasyonlarının başarısı 420 binden fazla Suriyelinin evine dönmesini sağladı. Terör örgütü DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkması tehlikesine karşı tetikte olmaya devam ederken, diğer kötü niyetli faaliyetlere de göz yummamalıyız. Terör örgütü YPG/PKK'nın kuzeydoğudaki bölücü ajandası sadece bizim ulusal güvenliğimiz için değil, aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğü için de varoluşsal bir tehdit olmayı sürdürüyor. Bu tehdidi ortadan kaldırmaya yönelik kararlılığımız tamdır."