Fransız basınında çıkan haberlere göre, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu İstikrar Misyonu (MINUSMA) bünyesinde Mali'de sivillerin öldüğü iddia edilen saldırıya ilişkin soruşturma heyeti raporu tamamladı.

Birlşemiş Milletler (BM) raporunda, Barkhane operasyonu kapsamında Bounti'ye düzenlenen hava saldırısında 19 sivilin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Toplam ölü sayısı 22

Raporda, saldırının düzenlediği bölgede düğün merasimi için yaklaşık 100 kişinin toplandığına işaret edilerek, bunlar arasında terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir gruba üye olduğu tahmin edilen 3 silahlı kişinin de bulunduğu ve toplam ölü sayısının 22 olduğu açıklandı.

Fransa, 3 Ocak'ta istihbarat üzerine silahlı teröristlere karşı bir hava operasyonu düzenlediklerini belirtmiş, bir düğünün hedef alındığı yönündeki iddiaları reddetmişti.

Mali ordusundan yapılan açıklamada da Fransa'nın açıklamaları doğrulanmış ve hava saldırısında sivil kaybın yaşanmadığı belirtilmişti.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane" operasyonunu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon avro olan Barkhane operasyonunda Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.